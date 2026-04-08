В СВР объяснили, как европейцы «пробили дно» собственного безумия СВР России: Евросоюз встал на опасный путь, подрывающий глобальную безопасность

Руководство Евросоюза встало на опасный путь, ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, европейцы «вновь пробили дно» собственного безумия и политической безответственности.

В этот раз есовский Брюссель <...> встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового «похода на восток», — сказано в сообщении.

Ранее в СВР сообщили, что ЕС планирует создать собственное ядерное оружие. По данным разведки, в Брюсселе уже тайно прорабатывают этот вопрос под видом сдерживания российской угрозы. В ведомстве подчеркнули, что такие планы вызваны «патологической русофобией».

До этого стало известно, что США намерены выделить средства на разработку новых ядерных боезарядов. Ассигнования по линии Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США планируется увеличить на $3,6 млрд.