Аксенов назвал нелюдем задержанную в Крыму женщину-агента Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал нелюдем женщину-агента Киева, которую задержали в республике сотрудники Федеральной службы безопасности России. Он призвал наказывать предателей страны и шпионов по всей строгости закона.

Считаю, что наказание для предателей и шпионов, для таких, как эта нелюдь, должно быть не только неотвратимым, но и максимально жестким, — подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что задержанная в Крыму россиянка также передавала ГУР Минобороны Украины фотографии летчиков. Она полностью признала вину. Женщина объяснила, что согласилась работать на Киев ради вознаграждения и по его указанию приехала в район Крымского моста.

До этого стало известно, что суд арестовал россиянку сроком на два месяца. Женщина по заданию украинского куратора координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» Краснодарского края. Кроме того, шпионка собирала и передавала Киеву сведения о местах базирования военных объектов и средств противовоздушной обороны.

