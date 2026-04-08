Пойманную в Крыму женщину — агента Киева арестовали на два месяца

Суд арестовал сроком на два месяца агента украинских спецслужб, которую задержали в Крыму, заявили в пресс-службе ГУ ФСБ России по региону. Женщина координировала из района Крымского моста ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» Краснодарского края, передает РИА Новости.

Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, целью которого должен был стать один из руководителей администрации Курской области. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, нападение готовил 50-летний уроженец Украины, действовавший по прямому указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики.

До этого ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Злоумышленники планировали дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра.