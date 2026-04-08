Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:04

Агент Киева «наводила» ракету на ж/д паром с Крымского моста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Агент украинских спецслужб координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае из района Крымского моста, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Она была задержана.

По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» (Краснодарский край), — говорится в сообщении.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за госизмену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Добытые материалы она передавала представителю СБУ через одну из соцсетей. Ее действия квалифицировали по статье «Госизмена в виде шпионажа».

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Регионы
Россия
Украина
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.