08 апреля 2026 в 11:33

Россиянам рассказали, какую «подушку безопасности» стоит иметь на карте

Доцент Щербаченко: финансовая подушка должна покрывать расходы на три месяца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Финансовая подушка безопасности должна быть достаточной для покрытия обязательных расходов в течение трех месяцев, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для ее накопления следует откладывать 5–10% от зарплаты.

На самом деле, определить идеальную формулу для накопления достаточно сложно, для каждого она своя. Для кого-то идеально подойдет 5–10% от зарплаты, а у кого-то есть возможность откладывать больше. Во многом все зависит от финансовых целей и тех сумм, которые получает каждый человек в отдельности. Безусловно, стоит приберегать деньги на непредвиденные ситуации и формировать так называемую подушку финансовой безопасности. Ее нормальный размер составляет около двух-трех месяцев оплаты обязательных расходов. При этом стоит стремиться ее увеличивать и доводить до 10–12 месяцев, чтобы были средства на случай непредвиденных или экстренных ситуаций, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что финансовый резерв должен быть легко доступен, поэтому не стоит хранить его в сложных финансовых инструментах. По словам Щербаченко, для этого лучше всего подойдет накопительный счет или депозит с возможностью пополнения и снятия средств. Доцент пояснил, что процентная ставка в таком случае может быть ниже, однако у человека есть возможность мгновенно использовать деньги.

Для накопления финансовой подушки безопасности можно использовать автоматические перечисления определенной суммы в день зарплаты или самостоятельно переводить часть средств на выбранный отдельный счет. Любая большая премия или любой неожиданный доход — половину его смело откладывайте, чтобы в будущем иметь возможность для решения вопросов в любой непредвиденной ситуации. Также этому помогает ведение бюджета семьи или человека в отдельности, — заключил Щербаченко.

Ранее финансист Татьяна Волкова заявила, что лишь 10% налогоплательщиков пользуются вычетами по расходам, хотя эта возможность есть у миллионов россиян. По ее словам, граждане не спешат открывать новые типы инвестиционных счетов, которые позволяют ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

