НАБУ завершило расследование дела Тимошенко о подкупе депутатов

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следственные действия по делу бывшего премьер-министра и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Как уточнили в пресс-службе НАБУ, политика уличили в попытке дать взятку депутатам Верховной рады, причем это был не единичный случай подкупа.

НАБУ сообщает о завершении расследования по делу Юлии Тимошенко о подкупе депутатов. Теперь дело будет передано в суд, — отметили в бюро.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении Тимошенко. Украинский экс-премьер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что Тимошенко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Такое решение она приняла после того, как ей предъявили обвинения в попытке подкупа депутатов Рады. Политик заявила, что ее команда уже приступила к подготовке соответствующей жалобы в ЕСПЧ.