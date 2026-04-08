08 апреля 2026 в 09:08

В Бразилии раскрыли, кто может стать заменой «мертвой» ООН

Журналист Эскобар: БРИКС может превратиться в новую ООН

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
БРИКС можно рассматривать как прообраз потенциальной будущей ООН, тогда как нынешняя Организация Объединенных Наций фактически мертва, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в подкасте East Meets West. По его словам, до нового мироустройства еще далеко, поскольку ближневосточный конфликт переворачивает все существующие союзы и баланс сил.

Если, например, четыре страны, <...> такие как Пакистан, <...> Египет и Саудовская Аравия, плюс Турция, <...> сумеют подвести Иран и США к каким-то договоренностям, это станет началом совершенно новой конфигурации, — подчеркнул Эскобар.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что иранский кризис продемонстрировал колоссальную слабость НАТО, Евросоюза и Великобритании. По его словам, происходящее также показало глубокий разрыв в их отношениях с США.

До этого постпред Китая при всемирной организации Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были нанесены без санкции Совета Безопасности и в нарушение принципов Устава ООН. Он напомнил, что в тот момент с Тегераном шли активные переговоры.

