Стройка нового времени: как изменился строительный рынок России за пять лет

Пять лет назад типичный заказчик частного дома приходил к подрядчику с распечатанным проектом, договаривался о смете на словах и надеялся, что к осени все будет готово. Сегодня тот же заказчик загружает BIM-модель, отслеживает прогресс через мобильное приложение и платит по этапам с фиксацией в облачном сервисе. Рынок строительства изменился быстрее, чем многие ожидали, — и эти изменения затронули все: материалы, технологии, логистику, отношения между заказчиком и подрядчиком.

Пандемия как катализатор

Первым мощным импульсом стала пандемия 2020 года. Когда города закрылись на локдаун, спрос на загородную недвижимость резко вырос — люди массово переосмысляли понятие «дом». По данным Росреестра, число сделок с земельными участками в 2020–2021 годах выросло на 30–40% по сравнению с предыдущим периодом. Строительные компании оказались не готовы к такому потоку заказов: не хватало бригад, материалов, нормальных цифровых инструментов для удаленного управления проектами.

Именно тогда отрасль начала форсированно меняться. Компании, которые раньше вели учет в Excel и звонили прорабам по телефону, были вынуждены переходить на цифровые платформы управления стройкой. Те, кто медлил, просто не справлялись с объемами. Этот период стал жестким естественным отбором: мелкие непрофессиональные бригады теряли клиентов, а системные игроки рынка укреплялись.

Логистические потрясения и импортозамещение

Следующий удар пришел в 2022 году — разрыв логистических цепочек и уход ряда иностранных поставщиков строительных материалов. С рынка исчезли или резко подорожали европейские утеплители, фасадные системы, инженерное оборудование. Строители оказались перед выбором: искать аналоги, выстраивать новые цепочки поставок или переориентироваться на отечественных производителей.

Результат оказался неоднозначным. С одной стороны, российские производители стройматериалов получили мощный стимул для развития — инвестиции в отечественное производство выросли, ассортимент расширился. С другой стороны, на рынок хлынула продукция сомнительного качества под видом «импортозамещения», и отличить добросовестного поставщика от недобросовестного стало сложнее.

Компании с налаженными партнерскими связями прошли этот период значительно легче. «Стройтех», например, заблаговременно диверсифицировал базу поставщиков и к моменту основных перебоев уже работал с проверенными российскими заводами — это позволило удерживать сроки строительства на объектах даже в самый нестабильный период.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Цифровизация: от моды к необходимости

Параллельно с логистическими потрясениями шла тихая революция в управлении проектами. BIM-технологии (Building Information Modeling — информационное моделирование зданий) из экзотики превратились в стандарт на крупных объектах, а затем начали проникать и в сегмент частного строительства. Суть технологии проста: вместо набора чертежей заказчик и подрядчик работают с единой трехмерной моделью здания, в которую «зашиты» все характеристики — от толщины стен до марки арматуры.

Это изменило саму природу взаимодействия между сторонами. Раньше конфликты возникали из-за расхождений в интерпретации чертежей, теперь все согласовывается на этапе модели. Изменение в проекте автоматически пересчитывает смету. Ошибки, которые раньше обнаруживались уже в процессе стройки и влекли дорогостоящие переделки, теперь выявляются до начала земляных работ.

Дроны стали привычным инструментом геодезии и контроля. Там, где раньше нужна была бригада с теодолитами на несколько дней, теперь достаточно одного полета — и заказчик получает точную топографическую съемку участка. На крупных объектах дроны используются для еженедельного фотофиксирования прогресса: это дисциплинирует подрядчиков и снимает споры о выполненных объемах работ.

Заказчик стал другим

Возможно, самое важное изменение — это трансформация самого заказчика. Пять лет назад большинство частных застройщиков шли к подрядчику практически вслепую: не понимали технологий, не умели читать сметы, не знали своих прав. Сегодня картина иная. YouTube, Telegram-каналы и специализированные форумы воспитали целое поколение грамотных заказчиков, которые разбираются в марках бетона, знают, чем отличается газобетон от керамоблока, и с порога спрашивают про исполнительную документацию.

Это создало новое давление на рынок. Подрядчики, привыкшие работать по принципу «нам виднее», все чаще сталкиваются с заказчиками, которые задают неудобные вопросы и не готовы молча платить за «непредвиденные расходы». Прозрачность стала конкурентным преимуществом: компании, которые открыто показывают смету, объясняют каждую статью расходов и дают заказчику доступ к ходу работ, выигрывают у тех, кто работает по старинке.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Именно под этот запрос «Стройтех» несколько лет назад выстроил систему «открытого проекта» — формат работы, при котором заказчик в любой момент может зайти в личный кабинет и увидеть актуальное состояние своего объекта: выполненные этапы, израсходованные материалы, план на следующую неделю. Это не уникальная технология — но готовность компании к такому уровню прозрачности говорит о зрелости ее процессов.

Кадровый вопрос: главная нерешенная проблема

На фоне цифровизации и роста спроса обострилась хроническая проблема отрасли — нехватка квалифицированных рабочих. Строительный рынок традиционно держался на труде мигрантов, и ограничения на въезд в 2020–2022 годах обнажили уязвимость этой модели. Многие компании впервые столкнулись с ситуацией, когда есть заказы, есть материалы — но нет людей, которые умеют нормально их уложить.

Реакция рынка пока противоречивая. Часть компаний начала инвестировать в собственные учебные программы и работать с профессиональными училищами. Часть пошла по пути автоматизации там, где это возможно, — монолитное домостроение, крупнопанельные конструкции, заводское производство домокомплектов. Появились целые направления строительства, где человеческий труд на площадке сведен к минимуму: дом собирается как конструктор из заводских элементов за несколько недель.

Однако для большинства типов объектов альтернативы квалифицированному рабочему пока нет. И это остается главным ограничением роста отрасли.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что впереди

Строительный рынок входит в следующее пятилетие с противоречивым багажом: с одной стороны — технологический рывок, рост профессионализма игроков, более требовательный и грамотный заказчик. С другой — кадровый дефицит, инфляция в строительных материалах и высокая ключевая ставка, которая существенно тормозит ипотечное строительство.

Выиграют те, кто сделал ставку на системность: прозрачные процессы, надежных партнеров, обученные кадры и цифровые инструменты управления. Случайные игроки и теневые бригады продолжат уходить с рынка — этот тренд начался в пандемию и не остановится. Для заказчиков это, при всей турбулентности момента, хорошая новость: найти добросовестного подрядчика сегодня проще, чем пять лет назад. Хотя вопросы «кому доверять» и «как проверить» по-прежнему остаются актуальными.

