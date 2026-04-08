Скончался первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак

В Туве на 84-м году жизни умер первый президент республики Шериг-оол Ооржак, сообщил в Telegram-канале действующий глава региона Владислав Ховалыг. По его словам, для республики это невосполнимая утрата, так как ушел из жизни выдающийся государственный деятель. Он выразил соболезнования близким.

От имени Правительства Республики Тыва и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Шериг-оола Дизижиковича. Это личная боль для каждого жителя республики. Светлая память о первом Президенте Тувы навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей, — заявил руководитель региона.

По его словам, Ооржак возглавил регион в сложные 90-е годы, когда страна переживала переломный период. На него легла серьезная ответственность за будущее республики в условиях формирования новой России.

Ховалыг подчеркнул, что благодаря его взвешенным решениям, твердости характера и искренней заботе о жителях удалось сохранить стабильность и создать основу для дальнейшего развития Тувы.

