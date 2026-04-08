08 апреля 2026 в 09:10

Запись к врачу стала опасной для россиян из-за новой мошеннической схемы

Мошенники начали представляться медорганизациями для обмана россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая себя за медицинские организации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование. Схема начинается с письма, в котором содержится ссылка на фишинговый сайт, оформленный под официальный ресурс медучреждения. В сообщении предлагают записаться на прием к врачу или пройти диспансеризацию.

Специалисты отмечают, что основная цель таких действий — получение персональных данных для последующих атак. После перехода по ссылке ситуация обычно развивается по стандартному сценарию: человеку звонят и просят назвать код из СМС под предлогом подтверждения записи. Затем поступает еще один звонок, уже от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые начинают угрожать из-за передачи кода мошенникам.

Основной удар в этой схеме приходится на пожилых людей, так как они чаще обращаются в медицинские учреждения и более чувствительны к вопросам здоровья. Сначала такие методы проверяют в небольших городах, чтобы снизить риск широкой огласки.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах по новой схеме — они рассылают жертвам сообщения от имени знакомых с вопросом о якобы человеке в ДТП. По его словам, это классическая схема социальной инженерии.

Общество
Россия
мошенники
врачи
