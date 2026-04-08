08 апреля 2026 в 08:34

В России наметился кризис производства алкоголя

Производство алкоголя в России снизилось на 4,9% в первом квартале 2026 года

В течение первого квартала 2026 года изготовление спиртных напитков на территории России уменьшилось на 4,9% в сравнении с тем же периодом минувшего года, сообщает «Коммерсант». Итоговый показатель достиг отметки в 224,4 млн декалитров.

Падение в сегменте крепкого алкоголя начало замедляться. Однако для пивоваренного дела и винного направления кризисные явления только набирают обороты. Сложившаяся ситуация обусловлена уменьшением доходов граждан, первыми признаками ухудшения дел в ресторанном бизнесе, а также целенаправленными мерами администраций субъектов федерации по сокращению доступности горячительных напитков.

По словам эксперта Александра Ставцева, сокращение винодельческой продукции связано с тем, что на статистику сильно повлиял высокий исходный уровень прошлого года. В частности, в начале нынешнего года сразу два значимых игрока отрасли временно приостанавливали деятельность своих заводов из-за ремонтных работ.

До этого Ставцев заявлял, что российские вина теперь сравнимы с продукцией Италии и Испании. По его словам, отечественная отрасль за последние годы продемонстрировала впечатляющий прогресс, российские производители совершили настоящий технологический рывок.

