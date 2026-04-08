Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном Новости о прекращении огня между США и Ираном обрушили котировки нефти

Сообщения о прекращении огня между США и Ираном привели к резкому падению цен на нефть, говорят данные торгов. Основные марки нефти упали в цене на 13-15%.

К 8:00 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 13,1% и составила $94,96 (7,5 тыс. рублей) за баррель. Для сравнения, накануне цена Brent уменьшилась всего на 0,5%, до $109,27 (8,5 тыс. рублей) за баррель.

Аналогичная динамика наблюдалась и по нефти WTI: майские фьючерсы на американской бирже NYMEX подешевели на 14,34%, до $96,75 (7,6 тыс. рублей) за баррель. Во вторник контракт вырос на 0,5%, до $112,95 (8,2 тыс. рублей) за баррель.

США и Иран достигли соглашения о взаимном прекращении огня, которое будет действовать в течение двух недель. Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что американская сторона намерена строго придерживаться условий перемирия и следить за его исполнением. Он также отметил, что временная пауза в боевых действиях позволит дипломатам США и Ирана продолжить диалог и уменьшить напряженность в регионе.