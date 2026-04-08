Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления

Глобальным энергетическим рынкам понадобятся многие недели, чтобы вернуться к нормальному состоянию, даже при условии сохранения Ормузского пролива открытым, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев у себя в соцсетях. Свое заявление он сделал после публикации агентства Bloomberg, где руководители азиатских авиаперевозчиков сообщили о необходимости длительного периода для стабилизации цен на авиационное топливо.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал успехом иранской стороны тот факт, что президент США Дональд Трамп согласился обсуждать десятипунктовый план, способный лечь в основу переговоров. По мнению Медведева, ключевой вопрос сейчас заключается в том, готов ли Вашингтон пойти навстречу Тегерану.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что безопасная навигация в зоне Ормузского пролива восстановится в двухнедельный срок после заключения соглашения о прекращении огня между Тегераном и его оппонентами. Он также акцентировал внимание на том, что этот процесс будет протекать в тесной связке с вооруженными силами страны.