Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье

Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье Пострадавшие при ударе ВСУ на школу в Запорожье находятся в стабильном состоянии

Дети и учитель, которые пострадали при ударе дронов ВСУ по школе в Великой Знаменке Запорожской области, находятся в стабильном состоянии, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Он также назвал произошедшее «вопиющим террористическим актом».

Я на прямой связи с региональным Министерством здравоохранения, все пострадавшие от вчерашнего обстрела находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по школе в Великой Знаменке ранения получили 10 человек. Среди погибших — первый заместитель руководителя администрации Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко.

Позже в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона сообщили, что пожилой мирный житель погиб из-за атаки ВСУ на дом в селе Великая Знаменка в Запорожской области. Он стал второй жертвой массированного удара.

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что специалисты устанавливают личности украинских военнослужащих, причастных к удару по школе в селе Великая Знаменка. По ее словам, следователи уже провели осмотр места инцидента и изъяли вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.