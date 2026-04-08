08 апреля 2026 в 12:36

Глава стройфирмы нажил 176 млн рублей на военных и поплатился

МВД: глава стройфирмы обвинен в аферах при ремонте домов для военных в Заполярье

Генеральный директор строительной компании задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве при капитальном ремонте домов для военных в Мурманской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции из Щелкова проводили оперативные мероприятия совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ.

В декабре 2024 года между Минобороны РФ и строительной фирмой было заключено четыре договора на капитальный ремонт объектов недвижимости в Мурманской области. На счет организации в качестве аванса перевели более 176 млн рублей.

По условиям контрактов подрядчик должен был завершить часть оплаченных работ к ноябрю 2025 года. Однако компания не выполнила взятые на себя обязательства.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, — написала Волк.

Полицейские при участии Росгвардии задержали гендиректора по месту его проживания в Щелкове. В ходе обыска в жилище фигуранта и в офисе компании изъяли печати различных фирм, компьютеры, банковские карты и документы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. По информации участника закрытого судебного процесса, гособвинение требует лишить 69-летнего обвиняемого звания генерала армии и назначить штраф в 130 млн рублей.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
