Жители республики Марий Эл живут по колено в воде

Паводки превысили средние многолетние значения в Марий Эл, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что подтопления зафиксированы в Йошкар-Оле, Медведевском и Горномарийском районах.

Местная жительница рассказала, что еще несколько дней назад она спокойно выходила из дома в ботинках. Однако сейчас она не может выйти без резиновых сапог, но даже они спасают не везде. Многие жители снимают в домах двери, чтобы те не отсырели.

Мебель мы приподнимали в субботу или в воскресенье. Уровень воды был минимальный. На сегодняшний день здесь уже сантиметров 30 воды, — поделился другой местный житель.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что паводки в Дагестане нанесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей. Она уточнила, что пострадали сельскохозяйственные угодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.

До этого глава МЧС России Александр Куренков заявил на совещании с президентом РФ, что жертвами сильных дождей в Дагестане стали шесть человек. По словам министра, более 200 жителей региона получили помощь от спасательных служб.