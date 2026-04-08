08 апреля 2026 в 12:16

Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы

Психолог Смирнова посоветовала регулярно хвалить детей за успехи в школе

Детей нужно регулярно хвалить за успехи в школе — это придаст им сил и уверенности, заявила в беседе с KP.RU психолог Светлана Смирнова. Она посоветовала родителям грамотно распланировать дни ребенка, выделяя обязательное время на отдых. График при этом нужно составлять вместе со школьником.

В графике должны быть не только учеба, но и время на отдых: мозгу для лучшего усвоения информации нужны сон и безделье. То есть то, что мы называем бессмысленным времяпрепровождением. Но это именно то, к чему и стремятся большинство подростков, и то, что нужно, чтобы разгрузить голову, — часика два нарезать круги по району в компании друзей, разговаривая ни о чем, — отметила Смирнова.

По ее словам, взрослым важно помочь ребенку определить для себя самый удобный способ подготовки к тестам или экзаменам. Одни дети лучше усваивают информацию на слух, а другим важно писать конспекты. Наконец, важно открыто разбирать с ребенком его планы и прогресс, а также проблемы, с которыми он сталкивается во время учебы.

Ранее психолог Кристина Мизерная заявила, что детям категорически нельзя прививать чувство стыда. Она объяснила, что дети, которые привыкли испытывать стыд, в дальнейшем менее решительны и боятся совершать ошибки. По ее словам, у них формируется привычка самостоятельно критиковать свои действия.

