Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия Журналист Мирсаев: обстановка в странах Персидского залива разрядилась

Обстановка в государствах Персидского залива нормализовалась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной приостановке ударов по Ирану, сообщил журналист информационной службы «Вести» Эмиль Мирсаев. По словам корреспондента, атаки Тегерана на соседние страны полностью прекратились после 03:00 мск.

Обстановка в странах Персидского залива разрядилась. Действительно, после объявления о прекращении ударов сроком на две недели атаки со стороны Исламской Республики по своим соседям прекратились, — сказал корреспондент.

Ранее республиканец Крис Мерфи заявил, что достигнутые договоренности о перемирии между Соединенными Штатами и Ираном можно охарактеризовать как катастрофические. Конгрессмен выступил с критикой в адрес военной стратегии президента Дональда Трампа, которая, по убеждению политика, обернулась тем, что Тегеран заполучил контроль над стратегическим водным путем, которого у него не было до развязывания боевых действий.

Кроме того, торговые данные показывают, что глобальные котировки нефти обрушились на фоне известий о заключении двухнедельного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Марка Brent впервые с последних чисел марта опустилась ниже отметки $92 (около 7,2 тыс. рублей) за один баррель.