08 апреля 2026 в 08:05

Стало известно, какие категории товаров исчезнут с прилавков с 1 мая

БАДы и спортивное питание исчезнут с прилавков магазинов с 1 мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Биологически активные добавки и спортивное питание могут исчезнуть с прилавков супермаркетов, передает primpress.ru. В частности, позиции, которые подпадают под обновленные требования техрегламентов, санитарных норм и системы маркировки, могут убрать из магазинов.

Также речь идет о химических средствах (очистителях, растворителях и т. д.), которые попали под обновленные правила, псевдомедицинских приборах и тест-системах, относящихся к медизделиям. Некоторую одежду, обувь и косметику уберут с прилавков, если они не пройдут или не подтвердят обязательную маркировку.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты. Стандарты определят требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие генно-модифицированных организмов.

Также стало известно о появлении ГОСТа на энергетики в России. В частности, он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей.

