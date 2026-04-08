Более 3 тыс. домов разрушено при атаках ВСУ на Белгородщину с января

Более 3 тыс. домов повреждено и разрушено при атаках ВСУ на Белгородскую область с 1 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, сожжено свыше 1 тыс. автомобилей.

По словам Гладкова, обстановка в регионе остается крайне сложной. Только вчера погиб еще один человек, мирный житель, уточнил он.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Также в министерстве иностранных дел России обратили внимание, что Вооруженные силы Украины ударили по Брянску на фоне сигналов из США о наступлении переломного момента в мирном урегулировании. По данным ведомства, такие шаги говорят о том, что достижение мира вполне реально.