Поликлиника вспыхнула как спичка в российском регионе Пожар полностью охватил здание поликлиники в Иркутской области

Пожар полностью охватил здание поликлиники в поселке Новонукутский в Иркутской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Согласно предварительной информации ведомства, обошлось без жертв и пострадавших, всех людей успели эвакуировать.

Днем 8 апреля в пожарную службу поступила информация о возгорании в административном здании на улице Майской, после чего на место прибыли огнеборцы. Пламя удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, к тушению привлекли 14 специалистов и пять единиц спецтехники.

В 12:38 [по иркутскому времени] пожар в административном корпусе больницы локализован. В 12:53 пожар ликвидирован, — уточнили в МЧС.

