08 апреля 2026 в 08:47

Поликлиника вспыхнула как спичка в российском регионе

Пожар полностью охватил здание поликлиники в Иркутской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пожар полностью охватил здание поликлиники в поселке Новонукутский в Иркутской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Согласно предварительной информации ведомства, обошлось без жертв и пострадавших, всех людей успели эвакуировать.

Днем 8 апреля в пожарную службу поступила информация о возгорании в административном здании на улице Майской, после чего на место прибыли огнеборцы. Пламя удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, к тушению привлекли 14 специалистов и пять единиц спецтехники.

В 12:38 [по иркутскому времени] пожар в административном корпусе больницы локализован. В 12:53 пожар ликвидирован, — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС почти сутки работало на месте пожара в торговом центре Калининграда. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Как уточнил губернатор региона Алексей Беспрозванных, сейчас важно понять причины случившегося, идет всестороннее расследование.

