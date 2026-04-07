В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей

Жительница Иркутска пожаловалась на дефицит врачей после посещения одной из городских поликлиник, сообщает Angarsky. По ее словам, на 12 участков работали всего два терапевта.

Это полнейшее издевательство над врачами и больными, — заявила местная жительница.

Женщина обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и потребовала обратить внимание на укомплектованность первичного звена и уточнить причины дефицита в Министерстве здравоохранения. В ведомстве ответили, что направили вопрос специалистам.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал, что россияне, столкнувшиеся с некачественными медицинскими услугами по ОМС, могут добиться экспертизы своего лечения. По его словам, для этого достаточно написать заявление с изложением всех обстоятельств либо обратиться в кол-центр страховщика.