Как сделать скриншот на Samsung: подробное руководство для смартфонов

Как сделать скриншот на «Самсунге» — секреты для владельцев корейских телефонов Как сделать скриншот на «Самсунге» — секреты для владельцев корейских телефонов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Как сделать скриншот на Samsung? Владельцы Galaxy легко решают эту задачу, зажав кнопки питания и уменьшения громкости на корпусе устройства. Этот метод мгновенно сохраняет изображение экрана в галерею на всех свежих моделях бренда.

Скриншот представляет собой точную копию текущего вида дисплея телефона. Он помогает, например, сохранить ценные подсказки с кулинарных страниц нашего портала, ключевые моменты чатов, параметры рецептов или яркие идеи для готовки.

Детальная инструкция

Создать снимок экрана на Samsung получится без труда по простой схеме.

  1. Откройте желаемое меню или приложение.

  2. Быстро нажмите и удержите боковую кнопку включения вместе с клавишей понижения звука.

  3. Раздастся звук затвора, экран мигнет — задача выполнена.

  4. Внизу высветится меню: используйте «Редактировать» для подгонки или «Прокрутить» для полных страниц.

  5. Изображение уйдет в папку «Снимки экрана» галереи.

Как сделать скриншот на Samsung: подробное руководство для смартфонов Как сделать скриншот на Samsung: подробное руководство для смартфонов Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Необычные методы

Samsung предлагает умные альтернативы стандартному приему для захвата картинки.

  • Смахните ладонью горизонтально по дисплею — включите опцию в «Расширенных возможностях» > «Жесты» > «Движение ладони для снимка».

  • Прикажите Bixby или Google-помощнику: «Возьми скриншот» — запустите удержанием домашней кнопки.

  • Откройте Edge-панель смахиванием сбоку, активируйте инструмент выбора для фрагмента, анимации или фигуры.

  • В серии Note стилус решает все: извлеките его и кликните.

Такие приемы упростят жизнь пользователям корейских гаджетов.

Снимок экрана на Samsung сочетает классику с кнопками и продвинутые опции вроде смахивания ладонью, голоса Bixby, боковой панели и пера. Как сделать скриншот на Samsung: сочетайте клавиши громкости с питанием и мгновенно редактируйте снимок для идеального результата.

