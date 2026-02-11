В Кремле рассказали, как Россия планирует сотрудничать с Арменией в будущем

Россия намерена продолжить сотрудничество с Арменией в рамках интеграционных проектов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, благодаря ЕАЭС в постсоветской республике сохраняются высокие темпы экономического развития.

С Арменией нас объединяют интеграционные проекты. <…> Мы надеемся, что это наше взаимодействие будет продолжаться, — сказал Песков.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян исключил возможность втягивания Еревана в любые действия, направленные против России. Глава правительства также отметил, что ценит текущие отношения с Москвой. Он добавил, что у Армении сложились теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают возможность инвестирования до $9 млрд (693 млрд рублей) в развитие ядерной энергетики Армении. Речь идет о проектах в сфере гражданской атомной энергетики с участием американских и армянских компаний.