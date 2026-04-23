Сам не верю, что пеку хлеб дома — добавляю лучок и получаю ароматную выпечку похлеще пампушек

Казалось бы, хлеб и лук — сочетание более чем привычное. Но стоит лишь подвергнуть молодые стебли лука легкому маринованию и запечь в нежном тесте, как происходит магия.

Что понадобится

Для маринада и лука: зеленый лук (с луковицами) — 1 пучок, масло растительное — 1 ст. л., уксус столовый (9%) — 1 ст. л., сахарная пудра — 1 ч. л.

Для теста: мука пшеничная — 450–500 г, молоко — 250 мл, дрожжи сухие быстрорастворимые — 7 г (или 20 г свежих), масло растительное — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Лук мою, обсушиваю. Отрезаю зеленые части, оставляя стебли 10–12 см с луковицами. Каждый стебель режу вдоль пополам.

В миске смешиваю масло, уксус и сахарную пудру. Заливаю лук, оставляю мариноваться на 20–30 минут.

В подогретом молоке растворяю сахар и дрожжи, оставляю на 5–10 минут. Муку просеиваю с солью, делаю углубление. Вливаю молоко с дрожжами и растительное масло. Замешиваю гладкое, эластичное тесто.

Тесто выкладываю в смазанную маслом форму, распределяю по дну. Сверху выкладываю лук, слегка вдавливаю. Накрываю, оставляю в тепле на 40–50 минут.

Выпекаю при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Проверяю шпажкой. Остужаю на решетке.