25 марта 2026 в 07:54

В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете пальмового масла в детском питании, следует из проекта заключения. Депутаты сочли законопроект излишним, учитывая наличие запретов в Техническом регламенте и СанПиН, передает РИА Новости.

Комитет Государственной думы по охране здоровья не поддерживает проект федерального закона № 1107747-8 «О внесении изменения в статью 25.1 федерального закона „О качестве и безопасности пищевых продуктов“» и рекомендует отклонить в первом чтении, — говорится в документе.

В профильном комитете отметили, что в Техническом регламенте определен перечень масел, которые нельзя использовать в детском питании, включая хлопковое, кунжутное и гидрогенизированные масла, а также пальмовое, если имеет перекисное число более 2 ммоль активного кислорода на килограмм жира. Кроме того, в СанПиН также установлен запрет на использование растительного пальмового масла при организации детского питания. В связи с этим комитет счел законопроект излишним.

В декабре прошлого года российское правительство ответило отказом на октябрьское постановление Госдумы, требовавшее рассмотреть меры по ограничению оборота пальмового масла. Согласно решению, федеральное законодательство уже обеспечивает поступление на рынок продукции с этим жиром, которая является безопасной как для взрослых, так и для детей.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

