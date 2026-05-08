Семенович раскрыла, как можно найти достойного мужчину

Женщине нужно заняться своим развитием, чтобы встретить достойного мужчину, заявила РИА Новости певица и актриса Анна Семенович. По ее мнению, подобное притягивает подобное. Она отметила, что если женщина ничего не хочет от жизни, то настоящий мужчина к ней не придет.

Для того чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать, — сказала Семенович.

Ранее Семенович рассказала, как случайно подслушала разговор двух девушек, чей образ жизни ее крайне возмутил, и призналась, что испытала шок и тревогу за молодое поколение. По словам артистки, дамы оказались «лютыми содержанками», которые обсуждали только дорогие подарки и заявляли, что девушка не должна работать, а обязана быть просто красивой.

До этого Семенович внесла ясность в слухи о предстоящем замужестве с бизнесменом Денисом Шреером. Несмотря на интерес поклонников к их союзу, певица призналась, что конкретных планов по организации торжества на данный момент нет. Пара официально заявила о своих отношениях в конце 2024 года.