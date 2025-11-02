«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими Эррол Маск: на Западе людям с детства внушают страх перед русскими

Западным гражданам с детства внушают страх перед «русским наступлением», заявил отец известного предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью ТАСС. Он также предположил, что аналогичные стереотипы о жителях Запада, вероятно, существовали и в российском обществе.

Вы должны понимать, что людям на Западе, так же как и мне, с самого раннего возраста говорили, что русские наступают. И они придут, чтобы убить тебя. И они все разрушат, — отметил Маск.

Ранее отец предпринимателя заявил, что Советскому Союзу удалось освободить страну из «дьявольских лап». По его утверждению, именно в СССР было создано «то современное чудо, которое существует сейчас».

Кроме того, он сообщил о намерении оформить российское гражданство. Свое возможное будущее он охарактеризовал как начало новой жизненной стадии.

Также Эррол Маск отметил в московском офисе компании Ivideon, что более всего в России его поразила архитектура Москвы и Казани. Как специалист с техническим образованием, он особо отметил широкие городские магистрали и современное уличное освещение в российских мегаполисах.