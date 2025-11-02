«Вырвали из когтей дьявола»: отец Илона Маска высказался о заслугах СССР Отец Илона Маска Эррол заявил, что СССР вырвал страну из когтей дьявола

Советскому Союзу удалось вырвать страну из «когтей дьявола», такое мнение высказал отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. По его словам, в СССР было создано «это современное чудо, которое у вас есть сегодня», передает ТАСС.

СССР обвиняли во многих вещах, но если хотите знать мое мнение, они вырвали гигантскую страну из когтей дьявола и создали это современное чудо, которое у вас есть сегодня, — считает Маск.

Он добавил, что был очень рад услышать, когда его собеседники из России заговорили о советской эпохе. Отец миллиардера также отметил, что был очень горд сидеть в кресле Владимира Ленина.

Это были великие люди. Они были необычайно великими. Это были гиганты. Понимаете? — добавил Эррол.

Ранее отец Маска заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия. По его словам, существенная часть доходов Соединенных Штатов зависит именно от военно-промышленного комплекса. Он также выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.