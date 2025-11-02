«Вырвали из когтей дьявола»: отец Илона Маска высказался о заслугах СССР

Советскому Союзу удалось вырвать страну из «когтей дьявола», такое мнение высказал отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. По его словам, в СССР было создано «это современное чудо, которое у вас есть сегодня», передает ТАСС.
СССР обвиняли во многих вещах, но если хотите знать мое мнение, они вырвали гигантскую страну из когтей дьявола и создали это современное чудо, которое у вас есть сегодня, — считает Маск.
Он добавил, что был очень рад услышать, когда его собеседники из России заговорили о советской эпохе. Отец миллиардера также отметил, что был очень горд сидеть в кресле Владимира Ленина.
Это были великие люди. Они были необычайно великими. Это были гиганты. Понимаете? — добавил Эррол.
Ранее отец Маска заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште сорвали американские производители оружия. По его словам, существенная часть доходов Соединенных Штатов зависит именно от военно-промышленного комплекса. Он также выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.