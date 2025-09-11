В Армении рассказали, когда ждать встречи Путина и Пашиняна Спикер парламента Армении: Пашинян в ближайшие дни встретится с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ, он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. По его словам, глава государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была заранее запланирована, пишет ТАСС.

Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована (встреча с президентом РФ. — NEWS.ru). Визит главы государства, будь он официальным или рабочим, не может состояться без такой встречи, — сказал Симонян.

Ранее премьер-министр Армении провел переговоры с президентом России о перспективах двустороннего сотрудничества. Как сообщил глава армянского правительства во время выступления в парламенте, встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

До этого Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза, отметив, что это связано с несовместимостью членства в ЕАЭС и Европейском союзе. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции граждан, хода переговоров, анализа текущей ситуации, а также оценки доступных вариантов и альтернатив.