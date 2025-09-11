Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:08

В Армении рассказали, когда ждать встречи Путина и Пашиняна

Спикер парламента Армении: Пашинян в ближайшие дни встретится с Путиным

Владимир Путин и Никол Пашинян Владимир Путин и Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ, он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. По его словам, глава государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была заранее запланирована, пишет ТАСС.

Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована (встреча с президентом РФ. — NEWS.ru). Визит главы государства, будь он официальным или рабочим, не может состояться без такой встречи, — сказал Симонян.

Ранее премьер-министр Армении провел переговоры с президентом России о перспективах двустороннего сотрудничества. Как сообщил глава армянского правительства во время выступления в парламенте, встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

До этого Пашинян допустил возможность выхода страны из Евразийского экономического союза, отметив, что это связано с несовместимостью членства в ЕАЭС и Европейском союзе. По его словам, окончательное решение будет зависеть от позиции граждан, хода переговоров, анализа текущей ситуации, а также оценки доступных вариантов и альтернатив.

Никол Пашинян
Владимир Путин
переговоры
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
«Не ассоциируется с драчуном»: Шаляпин вступился за Смолова
Семья потеряла сына после кормления
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.