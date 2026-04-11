11 апреля 2026 в 19:59

Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье

Фото: МО РФ
Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, успешно приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. В четверг 11 апреля в результате переговорного украинская сторона освободила 175 бойцов.

Обмен прошел по формуле «175 на 175», и теперь освобожденные военнослужащие смогут получить необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, домой вернулись семеро мирных жителей Курской области, которые ранее незаконно удерживались украинской стороной.

Особую роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты, оказавшие значимые посреднические усилия гуманитарного характера. Сейчас все вернувшиеся граждане направляются в ведомственные учреждения для реабилитации и встречи с близкими.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что сегодня остается еще много российских граждан, которые привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты репрессиям на Украине за пророссийскую позицию. По словам омбудсмена, продолжаются переговоры для их возвращения на родину.

