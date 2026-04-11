Стало известно, кто стал посредником в обмене пленными с Украиной Минобороны: ОАЭ выступили посредником в возвращении российских военных с Украины

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником в возвращении российских военных с Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, Абу-Даби приложил значимые усилия гуманитарного характера.

Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Вместе с ними домой удалось вернуть семь жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также отметил, что украинские войска не смогут использовать пасхальное перемирие для получения военных преимуществ.