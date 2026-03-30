Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании около 179 млн рублей штрафа с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Иск был подан в суд в июне 2025 года.

К спору в качестве третьих лиц привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». В декабре суд удовлетворил ходатайство ОАК о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку спор связан с выполнением государственного оборонного заказа. Основания исковых требований не раскрывались.

Помимо этого, Минпромторг подал к ОАК еще два иска: о взыскании более 648 млн рублей штрафа (суд также отклонил его в феврале) и о взыскании свыше 205 млн рублей. Третий иск пока не рассмотрен.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах съезда РСПП заявлял, что сертификационные испытания российского многоцелевого самолета «Байкал» завершатся в конце 2026 года. Он отметил, что возможен сдвиг сроков на месяц-полтора.

До этого эксперт в сфере транспорта Сергей Храпач выразил мнение, что самолет «Байкал», разработанный в России, позволит значимо улучшить логистику в стране. Он считает, что новое воздушное судно приходит на смену советскому Ан-2, спроектированному еще в 1947 году.