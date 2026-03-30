Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 18:08

Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей

Арбитражный суд отклонил иск Минпромторга о взыскании 179 млн рублей с ОАК

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании около 179 млн рублей штрафа с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Иск был подан в суд в июне 2025 года.

К спору в качестве третьих лиц привлекли Росимущество и ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». В декабре суд удовлетворил ходатайство ОАК о рассмотрении дела в закрытом режиме, поскольку спор связан с выполнением государственного оборонного заказа. Основания исковых требований не раскрывались.

Помимо этого, Минпромторг подал к ОАК еще два иска: о взыскании более 648 млн рублей штрафа (суд также отклонил его в феврале) и о взыскании свыше 205 млн рублей. Третий иск пока не рассмотрен.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах съезда РСПП заявлял, что сертификационные испытания российского многоцелевого самолета «Байкал» завершатся в конце 2026 года. Он отметил, что возможен сдвиг сроков на месяц-полтора.

До этого эксперт в сфере транспорта Сергей Храпач выразил мнение, что самолет «Байкал», разработанный в России, позволит значимо улучшить логистику в стране. Он считает, что новое воздушное судно приходит на смену советскому Ан-2, спроектированному еще в 1947 году.

суды
Ростех
ОАК
Минпромторг
иски
штрафы
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.