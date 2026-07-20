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20 июля 2026 в 08:30

Это не чипсы, а гораздо круче — нужны мука, вода и щепотка соли: за 15 минут готовлю хрустящие палочки-снеки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, воду, соль, сахар, чеснок и свежий укроп — эти ингредиенты всегда есть на кухне. Замешиваю эластичное тесто, обжариваю на сковороде до румяной корочки. Подаю такие снеки к первым блюдам, на завтрак со сметаной или как самостоятельную закуску.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 1 стакан, вода — 1 стакан, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., масло растительное — 50 мл, укроп свежий — 5–6 веточек, чеснок — 3–4 зубчика, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в глубокой миске смешиваю муку, соль и сахар. Постепенно вливаю теплую воду и замешиваю гладкое, эластичное тесто — оно должно отставать от рук. Тем временем мелко рублю укроп и пропускаю чеснок через пресс. Вмешиваю их в тесто вместе с черным перцем. Растительное масло разогреваю в сковороде. Делю тесто на несколько частей, раскатываю тонко или формирую небольшие лепешки. Обжариваю по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подаю горячими — внутри они остаются мягкими и нежными, с ярким чесночно-укропным ароматом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Не ожидал, что из муки, воды и щепотки соли получится такое хрустящее чудо. Палочки получились золотистыми, с ароматом чеснока и укропа. Советую подавать горячими, посыпав сверху крупной солью.

Проверено редакцией
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