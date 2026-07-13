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13 июля 2026 в 10:00

Лук превращаю в сладкий джем с пикантной ноткой — мармелад, который подаю к сыру и мясу. Готовится за 25 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Беру репчатый лук, тимьян, бальзамический уксус и сливочное масло — нарезаю лук полукольцами, томлю с маслом и тимьяном до карамелизации, добавляю уксус и сахар, увариваю до консистенции джема.

Получается обалденная вкуснятина: лук сладкий, с кисло-сладким вкусом и пряным ароматом тимьяна — идеально к сырной тарелке, мясу или как пикантная добавка к тостам.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние луковицы, 1 веточка тимьяна (или 1/2 ч. ложки сушеного), 1 ст. ложка бальзамического уксуса, 1 ст. ложка оливкового масла, 1 ст. ложка сливочного масла, 1/2 ч. ложки сахара, щепотка сушеного чили, морская соль и перец по вкусу. Лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, добавьте лук, тимьян и соль, томите 15–20 минут до карамелизации. Добавьте сахар, уксус и чили, готовьте 2–3 минуты до загустения. Попробуйте, добавьте соль и перец по вкусу. Дайте остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот мармелад — даже те, кто не любит лук, просили добавки! Вкус напоминает сладкий джем с пикантной ноткой. Кстати, вместо тимьяна можно взять розмарин. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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