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21 июля 2026 в 11:05

Раскрыты новые детали о погибшем на Эльбрусе мальчике и его отце

Погибший на Эльбрусе мальчик жил с отцом по решению суда

Эльбрус Эльбрус Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Мальчик, который погиб на Эльбрусе, проживал с отцом по решению суда, рассказал изданию «Подъем» глава Изобильненского округа Ставропольского края Роман Коврыга. Семья переехала в регион из Донецка десять лет назад — мать ребенка при этом живет с его сестрой в Москве.

Семья, в которой воспитывался погибший, характеризуется положительно. Информацией о месте захоронения ребенка не располагаем. За оказанием помощи родственники не обращались, — отметил Коврыга.

Известно, что Роман М. и его 11-летний сын сорвались при восхождении на Эльбрус. Мальчик Платон погиб на глазах у папы. Всю ночь мужчина находился рядом с телом ребенка, ожидая спасателей.

Ранее сообщалось, что маршрут альпинистов не был зарегистрирован в МЧС. В управлении подчеркнули, что не одобрили бы восхождение с 11-летним ребенком.

Адвокат Даниил Лунев пояснил, что альпинист из Ставропольского края, 11-летний сын которого погиб при восхождении на Эльбрус, может получить условное наказание. Он отметил, что, скорее всего, мужчину будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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