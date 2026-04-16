Общественная палата в честь Года единства народов РФ запустит спецпроект

Приложение «Хорошие новости» запускает новый проект по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции совместно с Ассамблеей народов России и Домом народов РФ. Он посвящен Году единства народов России и нацелен на повышение интереса к общим ценностям, историческому наследию и актуальным аспектам жизни страны посредством цифровых технологий.

Россия — это страна с уникальным культурным и этническим разнообразием: в ней проживает более 190 народов, каждый из которых вносит свой вклад в общее развитие страны. Сегодня особенно важно создавать современные форматы, которые позволяют не просто сохранять это наследие, но и делать его частью живого общественного диалога. Данный проект — это шаг в сторону такого открытого взаимодействия, — рассказал председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

В мобильном приложении будет запущен новый раздел под названием «Народы России», который предложит пользователям проверенную и позитивную информацию. Активировав этот раздел в профиле, можно будет просматривать и делиться новостями о жизни различных народов РФ, их вкладе в развитие страны, общих достижениях, а также событиях, связанных с Годом единства народов России. Также пользователей ждут викторины, опросы, онлайн- и офлайн-задания, посвященные общим ценностям, истории, культуре и повседневной жизни.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что единство народов России приобретает особое значение в условиях внешнего давления. По его словам, только совместные усилия обеспечивают сохранение страны.