Эрмитаж начнет пускать посетителей бесплатно, но с одним нюансом Директор Эрмитажа Пиотровский: восемь дней в году вход в музей будет бесплатным

Эрмитаж сделает вход бесплатным для посетителей восемь дней в году, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в «Интерфаксе». Также 1 сентября свободный вход предусмотрен для школьников, уточнил он.

Мы вводим бесплатные дни для всех по праздникам. Это Рождество, День армии, 8 Марта, День космонавтики, День музеев, День учителя, День народного единства, а также День святой Екатерины (день рождения Эрмитажа. — NEWS.ru), — пояснил Пиотровский.

Ранее Эрмитаж и Национальный музей Султаната Оман подписали соглашение о создании центра-спутника «Эрмитаж — Султанат Оман». Новый центр станет площадкой для выставок, научных исследований и образовательных программ. Свои подписи под документом поставили гендиректор Эрмитажа и генсекретарь оманского музея Джамаль аль-Мусави.

Также председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Подписанное распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Пиотровский будет занимать должность еще пять лет.