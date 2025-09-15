Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:30

Эрмитаж начнет пускать посетителей бесплатно, но с одним нюансом

Директор Эрмитажа Пиотровский: восемь дней в году вход в музей будет бесплатным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эрмитаж сделает вход бесплатным для посетителей восемь дней в году, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в «Интерфаксе». Также 1 сентября свободный вход предусмотрен для школьников, уточнил он.

Мы вводим бесплатные дни для всех по праздникам. Это Рождество, День армии, 8 Марта, День космонавтики, День музеев, День учителя, День народного единства, а также День святой Екатерины (день рождения Эрмитажа. — NEWS.ru), — пояснил Пиотровский.

Ранее Эрмитаж и Национальный музей Султаната Оман подписали соглашение о создании центра-спутника «Эрмитаж — Султанат Оман». Новый центр станет площадкой для выставок, научных исследований и образовательных программ. Свои подписи под документом поставили гендиректор Эрмитажа и генсекретарь оманского музея Джамаль аль-Мусави.

Также председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Подписанное распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Пиотровский будет занимать должность еще пять лет.

эрмитаж
Михаил Пиотровский
праздники
билеты
