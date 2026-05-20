Посадила в мае, и клумба ожила: из семечка — в шапки цветов, которые не боятся ни жары, ни дождя

Посадила в мае, и клумба ожила: из семечка — в шапки цветов, которые не боятся ни жары, ни дождя

Красивую клумбу легко создать за один месяц — сейте эти цветы прямо в грунт в мае, и в середине лета участок преобразится.

Эшшольция всходит через 7–10 дней, а цветет уже через 40–45 дней шелковистыми чашами золотистых, оранжевых и розовых оттенков. Не менее быстро растет иберис: от всходов до цветения всего 35–40 дней, а его белоснежные сиреневые шапки напоминают пушистые ватные шарики.

Для пышных ажурных кустов посадите космею — через 6–8 недель после посева вы получите метровые облака из нежно-розовых, белых и малиновых «ромашек», которые не боятся ни жары, ни дождя.

Крупные компактные кусты до 40 см высотой даст настурция: всходит за 7–10 дней, а цветет яркими граммофонами через 5-6 недель. Цинния также доказала свою надежность: сорт «Циннита Микс» растет шаровидным кустом и не боится ветра и похолодания.

Все эти растения не требуют рассады: разрыхлите почву, рассыпьте семена, слегка присыпьте землей, полейте — и уже через месяц клумба начнет преображаться.

Ранее был назван цветок для дачи, который снимает стресс и купирует головную боль.