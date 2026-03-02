Зимняя Олимпиада — 2026
Сытные лепешки с картофелем и сыром — простой рецепт для завтрака и ужина

Эти лепешки — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно и быстро накормить семью. Они сытные, нежные и могут заменить полноценный ужин, а готовятся легко из доступных продуктов. Такой способ выпечки порадует и детей, и взрослых, а аромат свежих лепешек создаст уют в доме.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г
  • кефир 3,2% — 400 мл
  • соль — 1 ч. л.
  • разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • сыр адыгейский — 400 г
  • картофель — 800 г
  • сметана — 2 ст. л.
  • сливочное масло — 4 ст. л.

Приготовление

Картофель отварите до готовности и разомните в пюре, добавьте натертый сыр, сливочное масло и сметану. Муку смешайте с кефиром, солью и разрыхлителем, замесите тесто с растительным маслом и разделите на кусочки. Каждый кусочек раскатайте, выложите начинку, защипните «мешочком» и приплюсните. Обжарьте лепешки с обеих сторон на сухой сковороде, шов кладите вниз. Смазав горячие изделия маслом, подайте к столу — они вкусны и горячими, и холодными.

Ранее сообщалось, что многие уверены: стоит заменить сахар медом — и вес начнет уходить сам собой. Натуральный продукт кажется более легким и безопасным для фигуры. Но на практике все не так просто, и такая замена может не дать ожидаемого результата.

