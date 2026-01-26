Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:31

Киевский таксист сломал пассажирке челюсть из-за жалоб на самочувствие

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель такси из Киева сломал пассажирке челюсть из-за того, что она жаловалась на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе полиции Украины. По данным ведомства, во время поездки девушку начало тошнить. Когда ей стало плохо, 24-летний водитель остановил машину, высадил пассажирку и дважды ударил ее кулаком по лицу, после чего уехал.

Во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, разъяренный водитель высадил пассажирку из авто, дважды ударив ее кулаком по лицу, и уехал с места, — говорится в сообщении.

Помимо сломанной челюсти, в больнице у пострадавшей киевлянки диагностировали множественные ушибы. Водителя такси в скором времени будут судить.

Ранее в Мексике таксист жестоко избил россиянку после того, как она отказала ему в сексе за деньги. 32-летняя женщина возвращалась в отель в городе Плайя-дель-Кармен, когда водитель начал к ней приставать. Мужчина силой вытащил россиянку из авто, бросил на дороге в местном гетто, украл драгоценности и скрылся.

Украина
Киев
такси
таксисты
избиения
переломы
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Симоньян опубликовала свое фото без волос
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.