Киевский таксист сломал пассажирке челюсть из-за жалоб на самочувствие

Водитель такси из Киева сломал пассажирке челюсть из-за того, что она жаловалась на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе полиции Украины. По данным ведомства, во время поездки девушку начало тошнить. Когда ей стало плохо, 24-летний водитель остановил машину, высадил пассажирку и дважды ударил ее кулаком по лицу, после чего уехал.

Помимо сломанной челюсти, в больнице у пострадавшей киевлянки диагностировали множественные ушибы. Водителя такси в скором времени будут судить.

Ранее в Мексике таксист жестоко избил россиянку после того, как она отказала ему в сексе за деньги. 32-летняя женщина возвращалась в отель в городе Плайя-дель-Кармен, когда водитель начал к ней приставать. Мужчина силой вытащил россиянку из авто, бросил на дороге в местном гетто, украл драгоценности и скрылся.