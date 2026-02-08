Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 09:26

Названа причина массового отравления россиян в гостинице Пхукета

Baza: российские туристы отравились на Пхукете из-за грязного льда в напитках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Причиной массового отравления россиян, отдыхавших в гостинице MBC Condotel на Пхукете, оказался грязный лед в напитках, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, после похода в кафе на территории отеля все туристы пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Медики полагают, что лед в коктейлях замораживали из водопроводной воды.

Как уточнил канал, употреблять такую воду в Таиланде крайне рискованно. В ней могут быть опасные бактерии, вирусы и даже паразиты. При этом микроорганизмам не страша заморозка. Наибольшую опасность такая вода представляет для детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом.

При употреблении грязной воды человек может столкнуться с обезвоживанием и высокой температурой. В некоторых случаях отравление не проходит без приема медикаментов. Нередко врачи прописывают таким пациентам курс антибиотиков.

Ранее появилась информация, что в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Утверждается, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек. При этом сотрудники MBC Condotel заверили, что гостиница никогда не сталкивалась с массовыми отравлениями гостей.

Таиланд
Пхукет
туристы
россияне
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждем потепление до +5 градусов?
Пособнику покушения на генерала предъявили обвинения
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников
Задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева: что известно, кто он
ВСУ остались без важного командного пункта на Сумском направлении
Юрист раскрыл, когда могут отключить свет и газ за долги
«Белке в глаз»: в Ростехе оценили возможности российского оружия
Камеры сняли, как стрелявший в генерала Алексеева заходил в подъезд дома
В Госдуме отреагировали на нападение подростка на общежитие вуза в Уфе
С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги
Удары ВСУ по Белгороду 8 февраля: сколько жертв, что со светом и отоплением
Десятки стран готовы приобрести у России боеприпас «Ланцет-Э»
Неуязвимый для РЭБ противника дрон подтвердил свою эффективность
«Поразительно»: в Германии заметили раскол в Евросоюзе из-за Мерца
Ходорковский забыл о своем статусе и получил новый штраф
Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева
ФСБ продолжит розыск организаторов покушения на генерала Алексеева
Применяющееся в зоне СВО российское оружие вышло на мировой рынок
Российские власти займутся «реанимацией» «Почты России»
Пособница киллера сбежала на Украину после покушения на Алексеева
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.