Названа причина массового отравления россиян в гостинице Пхукета

Причиной массового отравления россиян, отдыхавших в гостинице MBC Condotel на Пхукете, оказался грязный лед в напитках, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, после похода в кафе на территории отеля все туристы пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Медики полагают, что лед в коктейлях замораживали из водопроводной воды.

Как уточнил канал, употреблять такую воду в Таиланде крайне рискованно. В ней могут быть опасные бактерии, вирусы и даже паразиты. При этом микроорганизмам не страша заморозка. Наибольшую опасность такая вода представляет для детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом.

При употреблении грязной воды человек может столкнуться с обезвоживанием и высокой температурой. В некоторых случаях отравление не проходит без приема медикаментов. Нередко врачи прописывают таким пациентам курс антибиотиков.

Ранее появилась информация, что в одном из отелей Пхукета произошло массовое отравление российских туристов. Утверждается, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек. При этом сотрудники MBC Condotel заверили, что гостиница никогда не сталкивалась с массовыми отравлениями гостей.