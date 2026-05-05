В Евросоюзе отработали применение статьи о взаимопомощи без НАТО Euractiv: Евросоюз отработал применение статьи о взаимопомощи без учета НАТО

Послы стран Евросоюза отработали сценарий применения статьи 42.7 о взаимной помощи без учета роли НАТО, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Основное внимание уделили практическим аспектам механизма и возможным условиям его запуска.

Участники объединения рассматривали критерии для запуска механизма, доступные инструменты поддержки государств-членов, а также возможные ограничения при его использовании.

Однако эти технические учения не учитывали возможную роль НАТО, — говорится в публикации.

Кроме того, участникам были предложены два сценария для определения роли EEAS. По информации источников, большинство государств выступили за ограничение функций этой структуры вспомогательной ролью.

Ранее стало известно, что в Европарламенте настаивают на ускорении создания системы военной мобильности, или так называемого военного шенгена. Депутаты предлагают сократить сроки готовности цифровой платформы управления транзитными разрешениями с 2030 до 2028 года. Кроме того, звучат призывы обязать страны блока назначить национальных координаторов по мобильности в течение трех месяцев вместо полугода.