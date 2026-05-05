День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:51

В Евросоюзе отработали применение статьи о взаимопомощи без НАТО

Euractiv: Евросоюз отработал применение статьи о взаимопомощи без учета НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Послы стран Евросоюза отработали сценарий применения статьи 42.7 о взаимной помощи без учета роли НАТО, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Основное внимание уделили практическим аспектам механизма и возможным условиям его запуска.

Участники объединения рассматривали критерии для запуска механизма, доступные инструменты поддержки государств-членов, а также возможные ограничения при его использовании.

Однако эти технические учения не учитывали возможную роль НАТО, — говорится в публикации.

Кроме того, участникам были предложены два сценария для определения роли EEAS. По информации источников, большинство государств выступили за ограничение функций этой структуры вспомогательной ролью.

Ранее стало известно, что в Европарламенте настаивают на ускорении создания системы военной мобильности, или так называемого военного шенгена. Депутаты предлагают сократить сроки готовности цифровой платформы управления транзитными разрешениями с 2030 до 2028 года. Кроме того, звучат призывы обязать страны блока назначить национальных координаторов по мобильности в течение трех месяцев вместо полугода.

Европа
Евросоюз
НАТО
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.