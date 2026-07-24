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24 июля 2026 в 12:00

Перестала варить варенье по 2 часа — делаю «5+5» из абрикосов: плотное, как желе, и с огненным цветом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые абрикосы, нарезаю дольками, ставлю на сильный огонь и варю 5 минут без сахара, постоянно помешивая, чтобы фрукты пустили сок. Затем всыпаю сахар, довожу до кипения и варю еще 5 минут — всего 10 минут активного времени. Абрикосы становятся прозрачными, сироп густеет на глазах, а лимонная кислота фиксирует яркий оранжевый цвет, не давая ему побуреть. Варенье получается как желе — плотное, глянцевое, с кусочками фруктов, которые сохраняют форму и аромат.

Для приготовления понадобится: 1 кг абрикосов (без косточек), 1 кг сахара, щепотка лимонной кислоты. Абрикосы вымойте, удалите косточки, нарежьте дольками. В кастрюле на сильном огне варите фрукты 5 минут, помешивая. Добавьте сахар, доведите до кипения и варите еще 5 минут. В конце добавьте лимонную кислоту, перемешайте. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой банка улетела за вечер. Я уменьшила сахар до 800 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо лимонной кислоты можно взять сок лимона — вкус будет свежее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
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