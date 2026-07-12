Вареники с творогом без лепки: просто, быстро, и тарелка пустеет за минуту

Вареники с творогом без лепки: просто, быстро, и тарелка пустеет за минуту

Реально ленивый рецепт, когда нет сил возиться с тестом. Мешаю все в миске, варю пару минут — и сытный ужин готов.

Ингредиенты

Творог — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2 ст. л., мука — 2 ст. л., соль — 1/3 ч. л., ванильный сахар — по вкусу, сливочное масло — 1 ст. л. (для подачи), сметана — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в глубокой миске разминаю творог вилкой, чтобы не было крупных комков. Вбиваю яйцо, добавляю сахар, соль и ванильный сахар — все тщательно перемешиваю. Подсыпаю муку и замешиваю мягкое, слегка липкое тесто. Тем временем ставлю кастрюлю с водой на огонь и солю. Формую небольшие шарики или колбаски, нарезаю их на кусочки. Как только вода закипит, бросаю вареники и варю 2–3 минуты после всплытия. Готовые вареники снимаю шумовкой, щедро поливаю растопленным сливочным маслом и подаю со сметаной. Все гениальное просто.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура оказалась идеальной: мягкая, чуть упругая, а внутри — нежный творог. Я посыпал их сахарной пудрой и полил растопленным маслом — получилось как десерт.