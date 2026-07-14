В США заговорили о «революции» на поле боя из-за роботов

В США заговорили о «революции» на поле боя из-за роботов NYT: использование роботов на Украине знаменует революцию на поле боя

Применение машин в боевых действиях на территории Украины представляет собой значительный прорыв — «революцию» в военном деле, пишет газета New York Times. Отмечается, что в то время как беспилотники уже изменили тактику ведения схваток, наземные аппараты открывают новую, менее очевидную эру военного искусства.

Батальоны наземных роботов, которые поставляют припасы, перевозят боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и все чаще удерживают позиции, теперь проводят тысячи миссий каждый месяц, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что десантники группировки войск «Днепр» предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области. Они успешно отразили попытку контратаки украинской стороны наземными робототехническими комплексами, которые были оснащены пулеметными установками..

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Франции разработали проект по созданию подразделения из роботов, управляемых с помощью искусственного интеллекта. В рамках инициативы Pendragon планировалось заменить роту солдат машинами, координируемыми небольшой группой военных.