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31 июля 2025 в 10:57

Что можно приготовить из перца с потрошками! Рецепт на 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий перец, томленный с куриными потрошками, — необычное и сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое, но не готов тратить много времени. Потрошки — куриные сердечки и желудочки — дают блюду насыщенный вкус и делают его более питательным.

Для приготовления понадобятся крупные сладкие перцы, куриные сердечки и желудочки, лук, чеснок и смесь сливочного и оливкового масла. Блюдо готовится с добавлением муки и бульона, что позволяет получить насыщенный соус.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Сладкий крупный перец — 4 шт.
  • Куриные сердечки и желудочки — 400 г
  • Лук средний — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое и сливочное масло — по 1–2 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Петрушка для подачи

Приготовление

  1. Куриные желудочки тщательно очистите, залейте литром кипящей воды, доведите до кипения, снимите пену. Посолите и варите под крышкой 20 минут. Добавьте сердечки (предварительно удалив сосуды), варите еще 20 минут.
  2. Откиньте потрошки на дуршлаг, бульон сохраните. Нарежьте желудочки полосками, сердечки — кружочками или пополам.
  3. Перцы очистите от плодоножек и семян, нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок измельчите, обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла 5 минут в большом сотейнике.
  4. Добавьте перец, обжаривайте 5 минут. Посыпьте мукой, перемешайте и обжаривайте еще 2 минуты. Влейте 500 мл бульона, тщательно перемешайте, чтобы не образовались комки. Томите под крышкой, помешивая, 15 минут.
  5. Добавьте подготовленные потрошки, посолите, поперчите и прогрейте блюдо. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

Это блюдо отлично подойдет для обеда или ужина, оно сытное и при этом не требует сложной подготовки. Попробуйте новый вкус и удивите близких!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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