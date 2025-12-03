Юрист ответил, несет ли ресторан ответственность за одежду в гардеробе

Ресторан несет ответственность за вещи, сданные в гардероб, рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что во время сдачи верхней одежды посетители заключают с заведением договор хранения.

С момента сдачи одежды в гардероб предприятие общественного питания несет ответственность за утрату или повреждение вещей посетителя, оставленных в отведенном для этого месте, — рассказал Хаминский.

Юрист объяснил, что в случае утраты вещей ресторан обязан компенсировать их стоимость, а в случае порчи — компенсировать сумму, на которую снизилась стоимость изделия. По его словам, отношения посетителя и администрации ресторана регулируются законом о защите прав потребителей.

