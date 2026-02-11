Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:14

В США выступили с заявлением в поддержку Лаврова

Дэвис согласился со словами Лаврова о разжигании Западом украинского конфликта

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прав, когда говорит, что Запад желает и дальше идти по пути эскалации украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Rachel Blevins. По его мнению, западные страны делают все, чтобы сохранить напряженность.

Они делают абсолютно противоположное: не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал. <…> Это иррационально, нелогично и, в первую очередь, аморально — идти по пути, который может привести только к гибели еще большего числа украинцев, — отметил Дэвис.

Бывший военный напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте пообещал полную поддержку Киеву, когда выступал перед Верховной радой. По словам Дэвиса, это указывает на игнорирование реальности со стороны Запада и желание продолжать конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

