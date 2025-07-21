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21 июля 2025 в 03:39

Начался ежегодный тур Мишустина по ДФО

Мишустин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин начал свою традиционную ежегодную рабочую поездку по Дальнему Востоку, сообщается на официальном сайте кабмина. Первым пунктом программы в этом году станет Амурская область. Цель визита — проконтролировать выполнение ранее данных поручений и определить новые задачи.

Глава кабинета министров каждое лето посещает регионы Дальневосточного федерального округа. Маршрут каждый раз меняется. Хотя Мишустин уже побывал в большинстве дальневосточных субъектов, Амурскую область он посетил еще в самом первом турне 2020 года.

В Благовещенске 21 июля премьер-министр осмотрит строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Ему также продемонстрируют таможенно-логистический терминал и автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» на границе с Китаем. В программу включен и визит на один из социально-культурных объектов региона.

Ранее сообщалось, что в правительстве России решили снизить себестоимость отечественных машин. В поручении премьер-министра РФ в связи с этим говорится о мерах по повышению производительности труда. Он также дал указание подготовить прогноз структуры автомобильного парка.

Михаил Мишустин
Дальний Восток
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Амурская область
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